росія щомісяця мобілізує на війну з Україною по 20 тисяч осіб. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Понад 20 тисяч на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють.

Російська армія практикує "примусове підписання контракту" з колишніми військовослужбовцями та мігрантами, які отримали паспорт рф.

Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті.

Говорити про мотивацію насильно мобілізованих, з точки зору ідеології, з точки зору "любові" до їхньої батьківщини не доводиться, особливо, коли мова йде про депресивні регіони", резюмує Усов.

Нагадаємо, фіналіста шоу "Перепой звезду" на "Першому каналі" забрали з мечеті до військкомату.