ЦАХАЛ повідомив про вбивство заступника командувача ракетних військ ХАМАСу [ Редагувати ]
Внаслідок нічного ізраїльського авіаудару загинув заступник командувача ракетних військ палестинського радикального руху ХАМАС. Про це повідомив представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.
Загинули також десятки бойовиків палестинського руху, додав він. ХАМАС інформацію не коментував.
Ми збільшуємо кількість атак на сектор Газа, щоб скоротити можливі загрози для наших військових при підготовці до наступного етапу війни.
The Times of Israel з посиланням на джерела в ізраїльських спецслужбах повідомляла, що після початку бойових дій в Ізраїлі створили центр спецоперацій для планування вбивств командирів ХАМАСу.
Новий командний центр уже розпочав роботу. Очікується, що вона активізується після початку наземної операції армії оборони Ізраїлю у Секторі Гази.
11 жовтня армія Ізраїлю атакувала будинок лідера військового крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, а 14 жовтня повідомила про знищення командира роти "Нухба" Алі Каді, який керував атаками на ізраїльтян 7-8 жовтня.
19 жовтня ХАМАС повідомляв про загибель командувача силами національної безпеки Джехада Мхейсена внаслідок авіаудару ЦАХАЛу.
Нагадаємо, США відправляють на Близький Схід системи THAAD та Patriot.
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