Відомий американський мільярдер Ілон Маск знову шокував суспільство в соціальній мережі Twitter, коли висловив ідею перейменувати "Вікіпедію" на "Х*їпедію".

Уже деякий час триває публічна суперечка між Маском і керівником "Вікіпедії" Джиммі Велсом. Велс висловлює свою критику щодо того, що Маск розпочав продаж "синіх галочок" для верифікації облікових записів на Twitter за гроші.

Спочатку Маск у своєму твіттер-акаунті висловив прохання "виправити Вікіпедію", а сьогодні він опублікував повідомлення, в якому висловив сумнів щодо необхідності такої великої суми грошей, яку "Вікіпедія" збирає через пожертви.

Згодом Маск видав чергові "перли":

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy