Маск запропонував перейменувати "Вікіпедію": використав матюки [ Редагувати ]
Відомий американський мільярдер Ілон Маск знову шокував суспільство в соціальній мережі Twitter, коли висловив ідею перейменувати "Вікіпедію" на "Х*їпедію".
Уже деякий час триває публічна суперечка між Маском і керівником "Вікіпедії" Джиммі Велсом. Велс висловлює свою критику щодо того, що Маск розпочав продаж "синіх галочок" для верифікації облікових записів на Twitter за гроші.
Ілон Маск видалив усі основні функції, завдяки яким можна навіть віддалено відрізнити справжніх журналістів від фейків, - написав він у своєму Twitter кілька днів тому.
Спочатку Маск у своєму твіттер-акаунті висловив прохання "виправити Вікіпедію", а сьогодні він опублікував повідомлення, в якому висловив сумнів щодо необхідності такої великої суми грошей, яку "Вікіпедія" збирає через пожертви.
Ви коли-небудь замислювалися, чому Фонд Вікімедіа хоче стільки грошей? Це, звичайно, не потрібно для роботи Вікіпедії. Ви можете буквально розмістити копію всього тексту на своєму телефоні! Отже, на що гроші? Допитливі уми хочуть знати… - написав Маск, натякаючи, що "Вікіпедії" не потрібна велика кількість дороговартісних серверів.
Згодом Маск видав чергові "перли":
Я дам їм мільярд доларів, якщо вони змінять назву на Х*їпедія, - написав він, додавши скріншот з оголошенням-проханням "Вікіпедії" про донати.
I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy— Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023
Нагадаємо, компанія Leica представила нову модель фотоапарата - камеру миттєвого друку Sofort 2, яка стала наступником представленого сім років тому першого покоління пристрою.
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