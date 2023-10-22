Український форвард Артем Довбик оформив дубль у матчі "Жирони" проти "Альмерії". Українець, який вшосте вийшов у стартовому складі, забив другий та третій гол своєї команди.

Довбик відіграв 67 хвилин, його замінили за рахунку 3:2 на користь "Жирони".

В активі Довбика, який лише серпні дебютував за "Жирону", уже 5 голів у сезоні чемпіонату Іспанії. Він ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів.

🔥 Dovbyk is on fire pic.twitter.com/4e6Q21Tcva — Girona FC (@GironaFC_Engl) October 22, 2023

Віктор Циганков досі перебуває поза заявкою команди.

Нагадаємо, цього тижня Артем Довбик реалізував зароблене Михайлом Мудриком пенальті у матчі збірної України з командою Мальти у відборі на Євро-2024. Українці перемогли з рахунком 3:1.