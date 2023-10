Український форвард Артем Довбик оформив дубль у матчі "Жирони" проти "Альмерії". Українець, який вшосте вийшов у стартовому складі, забив другий та третій гол своєї команди.

Довбик відіграв 67 хвилин, його замінили за рахунку 3:2 на користь "Жирони".

