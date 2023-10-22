У Севастополі лунають вибухи (відео) [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У місті оголошено повітряну тривогу, рух Кримським мостом зупинено. Кримські паблики та російські ЗМІ пишуть про ракетну атаку.
Нагадаємо, росія щомісяця мобілізує на війну з Україною по 20 тисяч осіб.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
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