Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.

Він заявив про у своєму зверненні у неділю, 22 жовтня.

Необхідна допомога надана всім постраждалим. Загалом їх 17. Шість людей убиті цим ударом. Мої співчуття рідним і близьким загиблих! Ми обовʼязково відповімо росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також, - запевнив український Зеленський.

Згідно з висловами Зеленського, російські атаки не переконують українців відмовитися від своєї боротьби за свою рідну землю.

Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все вижене російське зло зі своєї землі, - переконаний президент.

Нагадаємо, російська війська з початку доби випустили по населених пунктах на правому березі Дніпра в Херсонській області 12 керованих авіабомб.