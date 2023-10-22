Відповідь буде: Зеленський прокоментував удар по "Новій пошті" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.
Він заявив про у своєму зверненні у неділю, 22 жовтня.
Необхідна допомога надана всім постраждалим. Загалом їх 17. Шість людей убиті цим ударом. Мої співчуття рідним і близьким загиблих! Ми обовʼязково відповімо росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також, - запевнив український Зеленський.
Згідно з висловами Зеленського, російські атаки не переконують українців відмовитися від своєї боротьби за свою рідну землю.
Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все вижене російське зло зі своєї землі, - переконаний президент.
Нагадаємо, російська війська з початку доби випустили по населених пунктах на правому березі Дніпра в Херсонській області 12 керованих авіабомб.
по темі
Відучора на місці подій працюють наші кореспонденти. Докладніше про наслідки ракетного удару, допомогу постраждалим та про життя Харкова під ракетним вогнем ворога - далі в матеріалі.
Зранку, 6 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. російські окупанти обстріляли містохарків
Існує загроза атаки ударних БпЛА в Київській області
"Нова пошта" опублікувала відео останніх секунд перед влучанням російської ракети у відділення на Харківщині. Внаслідок терористичної атаки загинуло шестеро працівників підприємства, 17 людей отримали поранення
Кількість постраждалих через внаслідок обстрілу терміналу "Нової пошти" під Харковом збільшилася. Поранення отримали 17 осіб