Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.

Про це пресслужба Міністерства повідомила у розмові з журналістами Forbes.

Там також вказують, що процес впровадження системи електронного бронювання поступово розвивається. За технічну частину відповідає Мінцифри, а за регуляторну частину - Мінекономіки.

У відомстві акцентують на важливості погодження рішення Кабінету Міністрів, яке буде регулювати "є-Бронювання", з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою службою, а також зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності тощо.

Як працюватиме "є-Бронювання":

Завдяки "є-Бронюванню" керівники підприємств зможуть отримувати інформацію про кількість військовозобов'язаних, яких вони можуть забронювати. Ця можливість буде забезпечена завдяки обміну даними між реєстрами державних органів, Міністерства оборони та Генштабу Збройних Сил України.

Якщо ввести особові дані конкретного працівника в систему, можна буде перевірити, чи він підпадає під резервістське бронювання, чи має він необхідну військову спеціальність, чи потребує оновлення інформації у військовому обліку тощо.

У випадку, якщо особа відповідає усім критеріям для бронювання, вона отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.

Якщо необхідно внести коригування до даних, система передбачає можливість тимчасового бронювання на один місяць. Протягом цього часу особа має надати оновлену інформацію у військовому обліку. Після цього підприємство зможе повноцінно забронювати такого працівника.

Після запуску "є-Бронювання" заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру військовозобов'язаних, який буде включати QR-код для сканування при перетині кордону та інших ситуаціях.

Міністерство економіки зауважує, що ця версія механізму не є остаточною, і можливі подальші зміни.

Нагадаємо, банкери, фінансові аналітики, керівники компаній і громадяни очікують, що протягом наступних 12 місяців курс валюти буде становити приблизно 40 гривень за долар або більше.