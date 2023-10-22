Мобілізація в Україні: в "Дії" запрацює послуга "є-Бронювання" військовозобовʼязаних [ Редагувати ]
Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.
Про це пресслужба Міністерства повідомила у розмові з журналістами Forbes.
Там також вказують, що процес впровадження системи електронного бронювання поступово розвивається. За технічну частину відповідає Мінцифри, а за регуляторну частину - Мінекономіки.
У відомстві акцентують на важливості погодження рішення Кабінету Міністрів, яке буде регулювати "є-Бронювання", з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою службою, а також зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності тощо.
Як працюватиме "є-Бронювання":
- Завдяки "є-Бронюванню" керівники підприємств зможуть отримувати інформацію про кількість військовозобов'язаних, яких вони можуть забронювати. Ця можливість буде забезпечена завдяки обміну даними між реєстрами державних органів, Міністерства оборони та Генштабу Збройних Сил України.
- Якщо ввести особові дані конкретного працівника в систему, можна буде перевірити, чи він підпадає під резервістське бронювання, чи має він необхідну військову спеціальність, чи потребує оновлення інформації у військовому обліку тощо.
- У випадку, якщо особа відповідає усім критеріям для бронювання, вона отримує відстрочку від призову на військову службу на пів року.
- Якщо необхідно внести коригування до даних, система передбачає можливість тимчасового бронювання на один місяць. Протягом цього часу особа має надати оновлену інформацію у військовому обліку. Після цього підприємство зможе повноцінно забронювати такого працівника.
Після запуску "є-Бронювання" заброньовані працівники отримуватимуть витяг із реєстру військовозобов'язаних, який буде включати QR-код для сканування при перетині кордону та інших ситуаціях.
Міністерство економіки зауважує, що ця версія механізму не є остаточною, і можливі подальші зміни.
Нагадаємо, банкери, фінансові аналітики, керівники компаній і громадяни очікують, що протягом наступних 12 місяців курс валюти буде становити приблизно 40 гривень за долар або більше.
по темі
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку інформації про побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя. Прокуратура порушила кримінальну справу
Кремль щомісяця мобілізує на війну 20 тисяч бійців. Але вони без патріотизму, мотивації та якісної підготовки, заявляють в українській розвідці
Міністерство оборони поставило на забезпечення в Збройні сили України жіночу білизну. Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
На передовій загинув захисник Маріуполя, 60-річний Ігор Дубик, який раніше звільнився з полону в Оленівці
Дебютна стрічка Данила Дедкова за сценарієм Андрія Бабіка розповість про біль і цінності, які приносить і підсвічує війна