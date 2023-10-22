Існує загроза атаки ударних БпЛА в Київській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Прямуйте в укриття до відбою сигналу повітряної тривоги! Бережіть своє життя та життя близьких.

Також моніторингові канали повідомляють про загрозу у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.