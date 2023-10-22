В Київській області лунає повітряна тривога [ Редагувати ]
Існує загроза атаки ударних БпЛА в Київській області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Прямуйте в укриття до відбою сигналу повітряної тривоги! Бережіть своє життя та життя близьких.
Також моніторингові канали повідомляють про загрозу у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.
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