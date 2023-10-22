Місто Авдіївка є важливим пунктом доступу до Донецька і всієї Донецької області. Незважаючи на труднощі, Збройні сили України завдають суттєвих втрат російським окупантам як в людських ресурсах, так і військовій техніці.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю для "Еспресо".

За його словами, ситуація на Авдіївському напрямку є складною, але українські військові успішно стримують атаки російських загарбників. Це заважає досягненню цілей окупантами, і вони повертаються до тактики відомих як "м'ясні" штурми, в результаті чого втрачають значну кількість техніки і людей.

Разом з тим, окрім власне тих дій, які йдуть з боку ворога, українські Сили безпеки і оборони продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом. Авдіївка - це по суті ворота в Донецьк, ворота на звільнення української Донеччини, - сказав Юсов.

Нагадаємо, через великі втрати на Таврійському напрямку, окупанти стягують туди нові резерви з території рф. При цьому, новоприбулі загарбники не орієнтуються не тільки на полі бою, а навіть на місцевості.