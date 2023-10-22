"Нова Пошта" допомагатиме дітям загиблих працівників до їхнього повноліття [ Редагувати ]
"Нова Пошта" матеріально допомагатиме дітям загиблих під Харковом працівників до їхнього повноліття.
Про це повідомляє телеграм-канал "Ми - Україна".
Діти загиблих щомісяця отримуватимуть по 10 тис. грн, а також грант на навчання у розмірі 12 500 доларів. Також родини загиблих отримають матеріальну допомогу.
Крім цього, у компанії заявили, що надають всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні: доставляють ліки, за потреби перевозять в інші лікарні тощо.
Також компанія "Нова пошта" назвала імена загиблих працівників терміналу:
- Олександр Темніков, 31 рік;
- Дмитро Герасічкін, 30 років;
- Артем Акопов, 21 рік;
- Олександр Біжанов, 22 роки;
- Владислав Панков, 28 років;
- Олексій Єрмола, 23 роки.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.
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