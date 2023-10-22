"Нова Пошта" матеріально допомагатиме дітям загиблих під Харковом працівників до їхнього повноліття.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ми - Україна".

Діти загиблих щомісяця отримуватимуть по 10 тис. грн, а також грант на навчання у розмірі 12 500 доларів. Також родини загиблих отримають матеріальну допомогу.

Крім цього, у компанії заявили, що надають всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні: доставляють ліки, за потреби перевозять в інші лікарні тощо.

Також компанія "Нова пошта" назвала імена загиблих працівників терміналу:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.