На території Торецька, що розташований в Донецькій області, протягом 15 годин проводилася ліквідація пожежі, що виникла на шахті в результаті атаки рф.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Вчора опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Торецьк Бахмутського району виникла пожежа на території шахти.

По прибуттю вогнеборці з'ясували, що відбувається горіння підйомного механізму на площі 1000 кв. м, покрівлі 3-поверхової будівлі адміністративно-побутового корпусу на всій площі (2000 кв. м) та на 3 поверсі будівлі.

Впродовж 15 годин рятувальники боролися з вогняною стихією та ліквідували пожежу о 14:15", - йдеться у повідомленні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на ліквідацію пожежі було залучено 27 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, російські війська з початку доби випустили по населених пунктах на правому березі Дніпра в Херсонській області 12 керованих авіабомб.