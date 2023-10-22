Ізраїль не має наміру встановлювати контроль над Сектором Газа, оскільки жителі Ізраїлю не можуть перебувати під постійною загрозою терористичних атак.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Я думаю, ми знаємо дві речі. Ми не можемо повернутися до статус-кво. Вони не можуть повернутися до статус-кво, коли ХАМАС у змозі керувати Сектором Гази і повторити те, що він зробив, - заявив він.

Також Блінкен підкреслив, що Ізраїль не має наміру контролювати Сектор Гази.

Як я чув від ізраїльтян, у них немає абсолютно ніяких намірів, ніякого бажання самим керувати Газою. Вони пішли з Гази в односторонньому порядку, беззастережно, кілька десятиліть тому, але вони не можуть перебувати в становищі, коли вони постійно перебувають під загрозою найжахливіших терористичних атак, які походять із Сектора Газа, - додав він.

Нагадаємо, внаслідок нічного ізраїльського авіаудару загинув заступник командувача ракетних військ палестинського радикального руху ХАМАС. Про це повідомив представник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі,