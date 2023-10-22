Російські окупанти розпочали атаки на Україну за допомогою саморобних безпілотних літальних апаратів не визначеного типу. Їх "складають" з недорогих компонентів, куплених на китайському онлайн-ринку AliExpress. Незважаючи на низьку якість складових, такі дрони представляють серйозну загрозу.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що будову безпілотників окупантів досліджують за уламками.

Фактично з AliExpress там куплені двигуни і противник їх застосовуватиме. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як-то кажуть, "із палиць", ліплять цей літак і запускають його у бік нашої держави. Але, незважаючи ні на що, - це небезпечно, - наголосив Ігнат.

За його словами, подібні дрони здатні переносити кілька кілограмів вибухівки.

В мережі вже зʼявились відео, на яких чутно роботу нових дронів.

Нагадаємо, "Нова пошта" опублікувала у Twitter відео останніх секунд перед влучанням російської ракети у відділення на Харківщині.