Офіційний веб-сайт палестинської організації ХАМАС користується доменом, який знаходиться на російському хостингу VDSina, а сам хостинг має офісну адресу в москві.

Про це повідомляє ізраїльське видання "Мезуза".

За відомостями журналістів, домен веб-ресурсу, який належить бойовикам, розміщений на серверах російської компанії Selectel. Варто відзначити, що в даний час компанія Selectel базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча родом із рф.

Засновником та головою ради директорів компанії Selectel є Лев Левієв, який також відомий як співзасновник забороненої в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте". Крім того, відомо, що Левієв має громадянство як російської федерації, так і Ізраїлю.

Попередньо агентство Bloomberg повідомляло, що під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, групи хакерів, включаючи російські, здійснювали кібератаки на урядові та медіа-сайти країни.

Нагадаємо, Ізраїль не має наміру встановлювати контроль над Сектором Газа, оскільки жителі Ізраїлю не можуть перебувати під постійною загрозою терористичних атак.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи держсекретаря США Ентоні Блінкена.