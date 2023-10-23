У ніч проти 23 жовтня росія атакувала Україну "шахедами". Станом на 07:00 відомо про роботу сила ППО у Хмельницькій.

Про роботу сил ППО на Хмельниччині повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО. Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.

Про ворожі "шахеди" повідомляли вночі Повітряні Сили.

На Кіровоградщині дрони-камікадзе рухались на північ, на Черкащині - до Вінницької та Київської областей, на Вінниччині - у напрямку західних областей.