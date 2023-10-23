Окупанти атакували Україну "шахедами", ППО працювала на Хмельниччині [ Редагувати ]
У ніч проти 23 жовтня росія атакувала Україну "шахедами". Станом на 07:00 відомо про роботу сила ППО у Хмельницькій.
Про роботу сил ППО на Хмельниччині повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО. Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.
Про ворожі "шахеди" повідомляли вночі Повітряні Сили.
На Кіровоградщині дрони-камікадзе рухались на північ, на Черкащині - до Вінницької та Київської областей, на Вінниччині - у напрямку західних областей.
по темі
У четвер, 19 жовтня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Вовчанська в Харківській області
Унаслідок обстрілу гуртожитку коледжу в місті Слов'янськ, Донецька область, який стався у ніч на вівторок, 17 жовтня, велика кількість осіб опинилася під завалами
У пʼятницю, 13 жовтня, російські війська нещадно обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області
У пʼятницю, 13 жовтня, у Донецькій області під час обстрілу центру Покровська о 08:30 окупанти ймовірно застосували бойові ракети ОТРК "Іскандер"
У четвер, 12 жовтня, окупанти обстріляли населені пункти Донецької області