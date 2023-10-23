Російська армія, незважаючи на великі втрати, продовжує перекидати свої війська під Авдіївку на Донеччині. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Незважаючи на постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдалу спробу наступу 19-20 жовтня, загарбники перекидають під Авдіївку нові сили.

Z-воєнкори стверджують, що 22 жовтня на Авдіївському напрямку не відбулося значних змін. Ймовірно, російські війська взяли паузу після чергового провального наступу.

Водночас українські сили контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і вибили російські війська з позицій.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські війська мають незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Z-пропагандисти стверджують, що росіяни не повністю захопили Авдіївський терикон, він наразі є "сірою зоною".

Воєнні блогери пишуть, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріпрайонів з обох боків.

Безпілотники та інша високоточна зброя роблять ворожу бронетехніку все більш вразливою і ускладнюють наземні атаки в обох сторін.

Російські війська стикаються з труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки.

Українські оборонні укріплення становлять значну проблему для просування росіян навколо Авдіївки.

Різні дані засвідчують, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для продовження наступальних дій, незважаючи на значні втрати.

Українські війська у свою чергу продовжують наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.

Російські війська наступають вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та просунулися вперед на деяких напрямках.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deepstate, під Авдіївкою окупанти втратили 63 одиниці техніки.