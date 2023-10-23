Російська війська вночі атакували дронами-камікадзе припортову інфраструктуру Одещини. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136" цієї ночі тривала понад 3,5 години. Сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно і зосереджено.

Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони.

9 "шахедів" збили на Одещині, ще 1 - на Вінничині.

Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.