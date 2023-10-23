У ніч на 23 жовтня 2023 року російські війська атакували Україну "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках - південні, східні та центральні регіони України. По маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 росіяни випустили з літака Су-34 з повітряного простору окупованої Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено: