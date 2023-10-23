Ворог атакував Україну 14 "шахедами" та ракетою Х-59 [ Редагувати ]
У ніч на 23 жовтня 2023 року російські війська атакували Україну "шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках - південні, східні та центральні регіони України. По маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 росіяни випустили з літака Су-34 з повітряного простору окупованої Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.
Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:
- 13 БпЛА "Shahed-136/131";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).
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