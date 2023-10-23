Сили оборони знищили 870 окупантів, 12 танків і 25 гармат - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 22 жовтня, знищили 870 російських загарбників, 12 ворожих танків, 22 бойові броньовані машини і 25 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 294 700 (+870) осіб,
- танків - 5 093 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 9 653 (+22) од,
- артилерійських систем - 7 057 (+25) од,
- РСЗВ - 825 (+0) од,
- засоби ППО - 551 (+2) од,
- літаків - 320 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5 345 (+6),
- крилаті ракети - 1536 (+1),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9 419 (+15) од,
- спеціальна техніка - 998 (+7).
Дані уточнюються.
по темі
Сили оборони України за минулу добу, 3 жовтня, знищили 450 окупантів, 13 танків і 47 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" в районі Новопетриківки Донецької області
На північному фасі Авдіївського виступу російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомляють OSINT-аналітики з проєкту Deepstate
Ворог наступає в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, Надії та Серебрянського лісництва Луганської області, біля населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку
Росіяни нарощують сили на Куп'янському напрямку. Окупанти поповнюють особовий склад підрозділів, які зазнали втрат живою силою та технікою.
Біля Авдіївки російські війська дещо знизили свою активність через високі втрати, але регулярно атакують позиції ЗСУ керованими авіаційними бомбами (КАБ). Ворог намагається атакувати і біля Роботиного у Запорізькій області, намагаючись повернути втрачені позиції