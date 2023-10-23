Правоконсервативна Швейцарська народна партія отримає найбільше місць у новому складі парламенту за підсумками виборів. Вона виступає за обмеження міграції, дотримання нейтралітету та заборону на реекспорт зброї до зон конфліктів, включаючи Україну.

Швейцарська народна партія завоювала 62 місця у Національній раді (велика палата парламенту, яка складається з 200 депутатів), повідомляє Швейцарська національна телерадіокомпанія. Це на 9 мандатів більше ніж на виборах 2019 року.

Разом зі Швейцарською народною партією до коаліційного уряду входять Соціал-демократична партія, "Центр" і "Вільна демократична партія. Ліберали". Вони отримали у новому парламенті 41, 29 та 28 місць відповідно. Їхні результати практично не змінилися з минулих виборів.

Решта партій, представлених у парламенті, значно відстали від четвірки лідерів. Зокрема Партія "зелених" отримала 23 місця, втративши 5, а Партія "зелених" лібералів отримала 10, що на 6 менше, ніж після виборів 2019 року.

Остаточні результати виборів до Ради кантонів (мала палата, 46 депутатів) будуть відомі наприкінці листопада. У 10 кантонах, включаючи Берн, Женеву та Цюріх, відбудуться другі тури.

Термін повноважень парламенту Швейцарії складає чотири роки. Членів уряду Швейцарії, який складається з семи міністрів, оберуть на наступні чотири роки на спільному засіданні двох палат парламенту 13 грудня.

Нагадаємо, Швейцарія запропонувала план повернення українців додому. Заплатять за виїзд від 1000 до 4000 швейцарських франків ($1 090-$4 355).