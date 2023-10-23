Міністерство освіти Ізраїлю вирішило вилучити зі шкільних матеріалів всі згадки про екоактивістку Грету Тунберг через її підтримку Палестини та Сектору Гази. Про це повідомив портал Ynet.

Така позиція позбавляє її права бути взірцем з погляду моральних та освітніх цінностей, і вона більше не має права служити прикладом для наслідування та виховання для ізраїльських учнів.

Кілька днів юна шведка Тунберг написала у своєму Twitter, що світу потрібно "закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних осіб".

Пізніше дівчина додала, що вона виступає проти "жахливих нападів з боку" палестинського радикального руху "Хамас". Грета опублікувала фото, на якому вона та група молодих людей тримають плакати на підтримку Гази.

Війна Ізраїлю з Хамасом триває з 7 жовтня. За останніми даними, з ізраїльської сторони загинуло 1,4 тис. осіб, у Секторі Гази кількість жертв - переважно цивільних осіб - перевищила 4 тис.

Ізраїль створив центр для проведення спецоперацій щодо вбивства командирів ХАМАСу. Міноборони єврейської держави прогнозує тримісячну наземну операцію у Газі.