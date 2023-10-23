Ізраїль видалить зі шкільної програми всі згадки про Грету Тунберг [ Редагувати ]
Міністерство освіти Ізраїлю вирішило вилучити зі шкільних матеріалів всі згадки про екоактивістку Грету Тунберг через її підтримку Палестини та Сектору Гази. Про це повідомив портал Ynet.
Така позиція позбавляє її права бути взірцем з погляду моральних та освітніх цінностей, і вона більше не має права служити прикладом для наслідування та виховання для ізраїльських учнів.
Кілька днів юна шведка Тунберг написала у своєму Twitter, що світу потрібно "закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних осіб".
Пізніше дівчина додала, що вона виступає проти "жахливих нападів з боку" палестинського радикального руху "Хамас". Грета опублікувала фото, на якому вона та група молодих людей тримають плакати на підтримку Гази.
Війна Ізраїлю з Хамасом триває з 7 жовтня. За останніми даними, з ізраїльської сторони загинуло 1,4 тис. осіб, у Секторі Гази кількість жертв - переважно цивільних осіб - перевищила 4 тис.
Ізраїль створив центр для проведення спецоперацій щодо вбивства командирів ХАМАСу. Міноборони єврейської держави прогнозує тримісячну наземну операцію у Газі.
по темі
Ізраїль не має наміру встановлювати контроль над Сектором Газа
Після початку бойових дій в Ізраїлі було створено центр спецоперації для планування вбивств командирів ХАМАСу
Переговори США, Ізраїлю та Катару з палестинським радикальним рухом ХАМАС про звільнення 50 заручників провалилися. Причини провалу угоди не уточнюються
Другий день світ обговорює удар по лікарні у Секторі Гази, який забрав життя щонайменше кількох сотень людей. Що сталося в госпіталі Аль-Аглі і як на цю трагедію відреагували США, Європа та арабський світ?
Під час акції деякі особи увійшли в будівлю Капітолію