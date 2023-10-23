Канада запровадила нову міграційну програму для українців, які мають близьких родичів, які є громадянами Канади, або отримали дозвіл на постійне проживання в Канаді. Про це повідомляє Міністерство імміграції Канади.

Прийом заявок на участь у програмі розпочався 23 жовтня. Нею можуть скористатися громадяни України, чиї близькі родичі мають громадянство Канади або статус постійного мешканця Канади.

Програма дозволяє деяким українським іноземним громадянам у Канаді та членам їхніх сімей претендувати на постійне місце проживання.

Ви можете подати заявку на імміграцію за новою програмою, якщо відповідає наступним умовам

Ви повинні:

бути громадянином України;

бути членом сім'ї громадянина або постійного жителя Канади, включаючи:

- чоловік чи партнер по цивільному шлюбі;

- дитина (незалежно від віку);

- онук;

- батько;

- дідусь чи бабуся, чи;

- брат (або зведений брат).

бути в Канаді, коли:

- ви надсилаєте заявку;

- вам надано постійне місце проживання.

мати чинний статус тимчасового мешканця в Канаді або подати заявку на відновлення вашого статусу, якщо термін його дії закінчився менше 90 днів.

мати паспорт чи проїзний документ або надати підтверджуючі документи, що засвідчують особу, якщо у вас їх немає.

надати підписану встановлену законом форму декларації (IMM 0191) від члена вашої родини в Канаді, яка пояснює ваші відносини з ним.

бути допущеним до Канади.

Громадянин чи постійний житель Канади (член вашої родини) повинен:

зараз мешкати у Канаді;

бути не молодшим 18 років;

не бути учасником цієї програми.

Дружина чи цивільний партнер громадянина України, який має сім'ю у Канаді

Ви маєте бути чоловіком чи громадянським партнером громадянина України.

Ваш чоловік або партнер повинен:

мати змогу залишити Україну, не пропадати безвісти, померти чи вважатись померлим;

бути членом сім'ї громадянина або постійного жителя Канади, включаючи:

- дитина (незалежно від віку);

- онук;

- батько;

- дідусь чи бабуся,

- брат (або зведений брат).

Ви повинні:

бути в Канаді, коли ви надсилаєте заявку і коли вам надано постійне місце проживання;

не вступати у повторний шлюб і не перебувати у цивільних відносинах з іншою особою з моменту виїзду з України;

мати чинний статус тимчасового мешканця в Канаді або подати заявку на відновлення вашого статусу, якщо термін його дії закінчився менше 90 днів.

мати паспорт чи проїзний документ або надати підтверджуючі документи, що засвідчують особу, якщо у вас їх немає;

надати підписану встановлену законом форму декларації (IMM 0191) від вашого чоловіка або члена сім'ї партнера в Канаді, який підтвердить ваші відносини з ним, та бути допущеним до Канади.

Хто не може подати заявку

Ви не маєте права подати заяву на отримання постійного місця проживання відповідно до цієї політики, якщо ви не відповідаєте наступним критеріям:

ви за межами Канади;

ви неприйнятні, крім як з фінансових причин;

ваш тип відносин не вказано вище.

Нагадаємо, Норвегія готова заплатити українським біженцям за повернення на батьківщину. Розмір одноразової виплати становить 17,5 тис. норвезьких крон готівкою (1 500 євро).

Швейцарія запропонувала аналогічний план повернення українців додому. Заплатять за виїзд від 1000 до 4000 швейцарських франків ($1 090-$4 355).