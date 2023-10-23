Російські війська ввечері 22 жовтня завдали удару по одній із теплоелектростанцій енергохолдингу ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

Де саме знаходиться станція, по якій росіяни завдали удару, не уточнюється. Нацполіція зранку повідомляла, що близько 22:00 росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури в Донецькій області. Про масові відключення електроенергії не повідомляється.