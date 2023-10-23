Ізраїль висунув умову для відмови від наземної операції в Секторі Гази [ Редагувати ]
Проведення Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наземної операції в Секторі Газа практично неминуче, якщо палестинський радикальний рух ХАМАС не звільнить заручників і не складе зброю. Про це в інтерв'ю австралійській ABC заявив речник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус.
Якби ХАМАС вийшов з укриттів, у яких ховається за ізраїльськими мирними жителями, як зараз, повернув би всіх 212 наших заручників і беззастережно здався б, тоді б війна закінчилася. Якщо вони цього не зроблять, нам, мабуть, доведеться піти на це (почати наземну операцію - ред.).
Війна Ізраїлю з Хамасом триває з 7 жовтня. За останніми даними, з ізраїльської сторони загинуло 1,4 тис. осіб, у Секторі Гази кількість жертв - переважно цивільних осіб - перевищила 4 тис.
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