Депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка є заступницею голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, провела опитування на своїй сторінці у Facebook.

Вона питала у громадян України, чи вони бажають смерті депутатам Верховної Ради.

Цікаво, що 60% опитували відповіли "Так".

Думка опитуваних у Мережі розділилася. Одні відповіли, що бажають смерті, але не всім, а "вибраним". Інші ж поцікавилися, чи все гаразд у самої Безуглої.

Нагадаємо, Віктор М'ялик, народний депутат від фракції "За майбутнє", якого звинувачують у несплаті податків на суму 97 мільйонів гривень, подав законопроєкт щодо встановлення в Україні свята Дня подяки Богові, який був зареєстрований 16 жовтня.