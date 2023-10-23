Чи бажаєте ви нардепам смерті: "слуга" провела скандальне опитування [ Редагувати ]
Депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка є заступницею голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, провела опитування на своїй сторінці у Facebook.
Вона питала у громадян України, чи вони бажають смерті депутатам Верховної Ради.
Цікаво, що 60% опитували відповіли "Так".
Думка опитуваних у Мережі розділилася. Одні відповіли, що бажають смерті, але не всім, а "вибраним". Інші ж поцікавилися, чи все гаразд у самої Безуглої.
Нагадаємо, Віктор М'ялик, народний депутат від фракції "За майбутнє", якого звинувачують у несплаті податків на суму 97 мільйонів гривень, подав законопроєкт щодо встановлення в Україні свята Дня подяки Богові, який був зареєстрований 16 жовтня.
по темі
За прийняття основного фінансового плану країни в першому читанні проголосували 285 народних депутатів.
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт
Парламент ухвалив закон про довічний фінмоніторинг топ-чиновників (PEP), на якому наполягав МВФ
Проблеми, до яких призводить агресивна політика росії, - основні теми міжнародної конференції CRIMEA GLOBAL, яка цими днями проходить у Києві.
Верховна Рада планує підвищити податки для низки галузей економіки, які на, думку законодавців, отримують "надприбутки". Зокрема у парламенті вже зареєстрований законопроект про збільшення оподаткування банківської сфери