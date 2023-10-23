Внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" у лікарні перебуває 16 постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

Наразі 16 пацієнтів перебувають в лікарнях, всі - чоловіки у віці від 19 до 48 років. Семеро з них - у важкому стані, при цьому п'ять осіб перебувають у реанімації.

Для ще двох постраждалих стан залишається критичним, і їм необхідна підтримка апаратів штучної вентиляції легень. Дев'ять пацієнтів мають пошкодження легень середнього і легкого ступеня тяжкості.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.