Удар по "Новій пошті" під Харковом: в якому стані постраждалі [ Редагувати ]
Внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" у лікарні перебуває 16 постраждалих.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.
Наразі 16 пацієнтів перебувають в лікарнях, всі - чоловіки у віці від 19 до 48 років. Семеро з них - у важкому стані, при цьому п'ять осіб перебувають у реанімації.
Для ще двох постраждалих стан залишається критичним, і їм необхідна підтримка апаратів штучної вентиляції легень. Дев'ять пацієнтів мають пошкодження легень середнього і легкого ступеня тяжкості.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення рятувальної операції внаслідок російської атаки на термінал "Нової пошти" поблизу Харкова.
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