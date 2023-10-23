Футбольний клуб "Шахтар" звільнив 19-річного гравця Олександра Роспутька, який не повернувся в Україну після матча Ліги чемпіонів проти "Антверпена". Про це повідомляється офіційній заяві клубу.

У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком.

Про те, що Роспутько не повернувся до України після гри, стало відомо 13 жовтня. Це стало неабиякою сенсацією, адже за день до матчу з "Антверпеном" захисник уклав новий 5-річний контракт з "гірниками".

Після зникнення Олександр Роспутько обмежив доступ до свого профілю в соціальних мережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. За чутками, уродженець окупованої Горлівки може перебувати в росії. Подейкують, що у Олександра проросійські погляди і через це у нього траплялися конфлікти з одноклубниками.

Олександр Роспутько - вихованець академії "Шахтаря", чемпіон України з U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021). Грав у центрі поля, вирізнявся цупкістю у відборі м'яча.

Після скандалу з бігством гравця "Шахтаря" стало відомо, що двоє співробітників футбольного клубу "Кривбас" не повернулися в Україну після матчу Ліги чемпіонів у Швеції.