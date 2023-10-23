У неділю, 22 жовтня, російські окупанти завдали пошкоджень одній з теплових електростанцій на сході країни.

Зараз станція продовжує свою роботу, і вже проводиться процес відновлення електропостачання для споживачів. Цю інформацію повідомила компанія "Укренерго".

Відомо, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населені пункти.

Вчора вечірній максимум споживання був на рівні попередньої неділі 15 жовтня. Вироблення електроенергії достатньо для покриття споживання, не має підстав для запровадження графіків відключень, - йдеться у повідомленні.

Енергопостачання споживачів, там, де це можливо, частково відновлено, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В "Укренерго" не бачать підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів.

Ліміти споживання не запроваджувались. Якщо у вас відсутня електроенергія - причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго, - заявили в "Укренерго".

Нагадаємо, російські війська ввечері 22 жовтня завдали удару по одній із теплоелектростанцій енергохолдингу ДТЕК.