Жінки також повинні служити: військовослужбовець зробив гучну заяву про мобілізацію [ Редагувати ]
Владислав Шевчук, командир роти 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади, висловив думку, що в Україні необхідно розширити обсяги мобілізації.
Він заявив про це під час свого інтерв'ю для Bihus.Info.
Не вистачає людей, кажу прямо і не боюся цього. Солдати закінчуються щоденно, і ті, хто думають, що можуть відсидітися в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розповідати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки - так вже не пройде, - каже військовий.
Кількість людей на фронті обмежена, оскільки в Україні триває повномасштабна війна, однак мобілізація чомусь неповномасштабна, коментує Владислав Шевчук.
І кожен, хто називає себе українським громадянином, в тому числі українською громадянкою, тому що законом не заборонено, щоб служили жінки, повинен піти у військо. Влада і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються, там сидять не дурні люди, - зазначив він.
Нагадаємо, росія щомісяця мобілізує на війну з Україною по 20 тисяч осіб. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
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