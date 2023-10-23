Уродженець Одеси, відомий репер Джиган, який дотепер утримувався від висловлювань про геноцид свого народу під виглядом "аполітичності", тепер визнав, що "аполітичним" він не є.

Репер прокоментував зростання напруги в палестино-ізраїльському конфлікті та виразив підтримку Ізраїлю.

Денис Устименко-Вейнштеїн (справжнє імʼя Джигана), відмовляється коментувати війну в Україні та терористичні акти в своєму рідному місті Одесі. Ця тема залишається за межами його уваги. Під його останнім постом в Instagram з'явилися несхвальні коментарі від користувачів.

До того ж, варто відзначити, що Денис репостнув повідомлення голлівудської актриси ізраїльського походження Галь Гадот, на якому була зображена зірка Давида.

Українці, які й самі не з чуток знають, що таке ракетні атаки та бомбардування, а тому підтримують Ізраїль, у жодному разі не забороняють робити це і Джигану.

Однак, виникає логічне запитання про подвійні стандарти, яке інтернет-користувачі ставлять перед репером. Вони намагаються з'ясувати, чому Джиган осуджує агресію бойовиків ХАМАС в Україні, але не висловлює засудження щодо російських окупантів.

Це все добре, але про війну в рідній країні ти чомусь мовчиш", "А якби ХАМАС платили тобі бабки, ти їх підтримував би? - цікавляться коментатори.

Нагадаємо, зрадниця Таїсія Повалій пожалілася росіянам, що стала жертвою косметичної процедури, яка назавжди змінила її зовнішність.

Те, що співачка є частою клієнткою хірургів, - не секрет. Проте, тепер Повалій розповіла, як їй одного разу не пощастило з "уколом краси".