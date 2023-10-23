Однією з причин, які ускладнюють догляд за орхідеями, є той факт, що багато власників цих екзотичних кімнатних рослин часто надто великою кількістю води поливають їх.

Якщо правильно дбати про орхідеї, то вони можуть жити від 15 до 20 років, а деякі види можуть цвісти протягом двох або трьох місяців.

Експерт з Exress.co.uk поділився з читачами двома корисними порадами щодо догляду за цими рослинами.

Яка температура потрібна

Одним з ключових аспектів у догляді за орхідеями є контроль температури. Орхідеям найбільше відповідає температурний режим від 10 до 27°C. Важливо забезпечити для них місце, де вони будуть знаходитися подалі від сухого тепла, що йде від центрального опалення, і водночас уникатимуть холодних протягів.

Як поливати орхідеї

Занадто інтенсивний полив орхідей може спричинити розпад коренів, що, в кінцевому підсумку, може призвести до загибелі рослини. Замість того, щоб розмірковувати, як часто орхідеям потрібен полив, власникам цих рослин слід створити розклад для поливу. Для збільшення вологості навколишнього середовища, без надмірного поливу, можна використовувати швидке обприскання рослини водяним туманом або створити піддон із водою.

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