Кулеба виступив за множинне громадянство в Україні [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ висловлює переконання у необхідності впровадження системи множинного громадянства в Україні. Проте важливо залишити обмеження, які стосуються заборони на подвійне громадянство з країною, що здійснює агресію.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеби під час виступу перед Світовим конгресом українців.
За цих умов конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти має стати множинне громадянство, - заявив Кулеба.
За його словами, в Україні давно триває дискусія на цю тему.
Але я твердо переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства. Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та в світі, - вважає глава МЗС.
Нагадаємо, депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка є заступницею голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, провела опитування на своїй сторінці у Facebook. Вона питала у громадян України, чи вони бажають смерті депутатам Верховної Ради.
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