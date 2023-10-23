У Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією російських сил, зруйновано будинок Маріїнської жіночої гімназії, яка побудована у 1894 році. Ця історична споруда пережила Першу і Другу світові війни.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Будівлі, які були невід’ємною частиною пам‘яті та історії Маріуполя, тепер перетворилися на груду каміння, - зазначили в міськраді.

Також там оприлюднили світлину, де видно повністю зруйнований будинок. Залишилася сама лише шахта ліфту.