Окупанти обстріляли Херсонщину: в населених пунктах немає світла [ Редагувати ]
Окупанти знову вдарили по Херсонщині.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни поцілили по лінях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине.
Енергетики вже працюють і усувають пошкодження, - повідомив Прокудін.
Нагадаємо, Владислав Шевчук, командир роти 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади, висловив думку, що в Україні необхідно розширити обсяги мобілізації.
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