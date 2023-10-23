Український співак Віталій Козловський несподівано звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка.

На своїй сторінці в Instagram виконавець опублікував відеозвернення, в якому виразив бажання завершити довготривалий конфлікт, який триває між ним та його колишнім продюсером вже понад 10 років.

Козловський запропонував особисто зустрітися та вирішити всі питання.

"Всі ці роки ви відмовлялися від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. Спілкувалися наші з вами представники. І навіть частково дійшли до умов згоди. Але всі ці розмови врешті не вилились ні у що через вашу категоричну відмову зустрітися і зафіксувати наші домовленості особисто. Погодьтесь, що передати через представника аркуш з умовами і сумами, які я маю віддати, і ігнорувати особисті зустрічі, щоб далі залишати за собою можливість бути "ображеним" та висловлювати неповагу в мій бік - це не мирова. Зараз я звертаюсь до вас у публічному просторі", - звернувся до Кондратюка Козловський.

Музикант висловив пропозицію про укладання угоди про мир, яка дозволить їм завершити конфлікт і уникати подальших публічних скандалів.

"У моїй пропозиції мирова складається з таких кроків: зустріч і домовленість, сплата згідно з рішеннями суду декількома (3-4) платежами впродовж двох років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні, вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару, ми тиснемо один одному руки, вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше", - зазначив Козловський.

Нагадаємо, Український продюсер Вадим Лисиця розповів, що він бачився зі співаком Віталієм Козловським, який захищає Україну на фронті. Після цього він дізнався, що частину військової зарплати, яку отримує артист, у нього забирають. Це робить нібито колишній продюсер Козловського Ігор Кондратюк.