За останні дванадцять місяців російські окупанти під час повітряних наступів нанесли приблизно шістсот ударів по місту Київ, випустивши ракети різних типів та використовуючи ударні дрони. Цю інформацію поширив Сергій Попка, який є начальником Київської міської військової адміністрації (МВА).

Варто відзначити, що він підкреслив важливість подальшого посилення систем протиповітряної оборони. Це завдання відзначено як найважливіший пріоритет не лише для столиці України, а й для інших міст країни.

Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони! Бо у ворога вистачає зброї аби масовано атакувати українські міста.

Так, представник адміністрації навів дані статистики лише для одного Києва за останні 12 місяців. За рік по місту війська рф запустили:

понад 300 крилатих ракет різного типу;

14 балістичних ракет;

майже 400 ударних БПЛА типу "Shahed".

Тому нарощування систем ППО - пріоритет і для Києва, і для решти міст України. Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе - ефективні системи ППО, де поєднується новітні та старі зразки, радянські і натівські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування.

Також він додав, що Україна очікує підтримки від союзників і партнерів, оскільки "кожний зенітно-ракетний комплекс, кожен "Gepard" або кожен "Piorun" - це збережене життя і внесок у нашу перемогу!"

Нагадаємо, що у суботу, 21 жовтня, унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.