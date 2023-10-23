Почалися масштабні багатонаціональні морські навчання "Joint Warrior - 23-II" в Об'єднаному Королівстві. Участь в них приймає й Україна, яка відправила два протимінні кораблі.

Цю інформацію повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Для українських військових моряків цей тиждень розпочався з участі в багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior -23-II", які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії.

В рамках багатонаціональних морських навчань "Joint Warrior-23-II" Україна взяла участь і залучила два протимінні кораблі, "Черкаси" та "Чернігів". Ці навчання проводяться в Об'єднаному Королівстві та охоплюють участь країн-партнерів, таких як Нідерланди, Бельгія, Польща, Німеччина, Данія, а також кораблі та судна Королівських ВМС та Королівських повітряних сил Великої Британії.

Основна мета цих навчань полягає в підготовці особового складу екіпажів і штабу тактичної групи протимінних дій до виконання завдань за призначенням та забезпеченні їх сумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів. Участь України в цих навчаннях є важливою для підвищення готовності та співпраці в міжнародному вимірі з іншими країнами щодо мінно-розміновних операцій та справжньої бойової підготовки на морі.

Крім того відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об'єднаних багатонаціональних операцій.

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