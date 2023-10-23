Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр, діючи на Бахмутському та Куп'янському напрямках, успішно припинила атаки російського ворога та завдала значних втрат його техніці та позиціям.

Стратегічне командування Збройних сил України офіційно підтвердило ці операції.

Зняті відеоматеріали, що розміщені в мережі, ілюструють вражаючі сцени, де українські військові знищили російську техніку та позиції, використовуючи безпілотники.

Було уражено:

Гаубиця Д-30

Бліндаж з ополонкою ворога (6 осіб)

Засіб самохідної артилерії 2С9 "Нона-С"

Броньована бойова машина (ББМ)

Додатково, російський вантажний автомобіль Урал також було знищено в результаті успішної операції.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони знищили 870 окупантів, 12 танків і 25 гармат.