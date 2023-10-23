Національний банк України призначив на вівторок, 24 жовтня, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,55 гривень, що вище, ніж курс 23 жовтня.

За даними НБУ на 23 жовтня офіційний курс становить 36,54 гривень за 1 долар. Проте на 24 жовтня Національний банк України вирішив підвищити офіційний курс долара, встановивши його на рівні 36,55 гривень за 1 долар.

Фото: bank.gov.ua

Варто відзначити, що курс продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні, після початкового рівня 36,52 гривень, поступово зріс протягом дня і склав 36,59 гривень.

У банківських обмінниках України готівковий курс гривні до долара в цей день в середньому склав 38,05 гривень за 1 долар.

Важливо зазначити, що офіційний курс гривні до євро на завтра також підвищиться і становитиме 38,76 гривень за 1 євро. На сьогодні, 23 жовтня, офіційний курс гривні до євро складає 38,70 гривень.

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