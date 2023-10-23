З 24 жовтня валюта подорожчає: НБУ оновив курс [ Редагувати ]
Національний банк України призначив на вівторок, 24 жовтня, офіційний курс гривні до долара на рівні 36,55 гривень, що вище, ніж курс 23 жовтня.
За даними НБУ на 23 жовтня офіційний курс становить 36,54 гривень за 1 долар. Проте на 24 жовтня Національний банк України вирішив підвищити офіційний курс долара, встановивши його на рівні 36,55 гривень за 1 долар.
Фото: bank.gov.ua
Варто відзначити, що курс продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні, після початкового рівня 36,52 гривень, поступово зріс протягом дня і склав 36,59 гривень.
У банківських обмінниках України готівковий курс гривні до долара в цей день в середньому склав 38,05 гривень за 1 долар.
Важливо зазначити, що офіційний курс гривні до євро на завтра також підвищиться і становитиме 38,76 гривень за 1 євро. На сьогодні, 23 жовтня, офіційний курс гривні до євро складає 38,70 гривень.
Читайте також, чим відрізняються субсидія та пільга. Раніше ми писали про те, що кількість субсидіантів у 2024 році зросте на 20%.
по темі
Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс гривні до долара нижче, ніж рівень, який підтримувався з липня 2022 року, перед переходом до режиму гнучкого курсу
Україна може отримати від США 61,4 млрд доларів допомоги. Більша частина коштів, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу, піде на оборонку
Субсидію на комунальні послуги в Україні можна отримати не лише перед опалювальним сезоном, але й під час нього
Небанківські фінустанови розкриватимуть умови споживчого кредитування на вебсайтах та в рекламі. На сайтах кредитних спілок, ломбардів та інших компаній будуть обов'язково розмішені кредитні калькулятори
В Україні зникла третина гуманітарної допомоги, яку мали отримати військові частини