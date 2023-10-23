Правоохоронці повідомили, що двом російським генералам була пред'явлена підозра у причетності до обстрілу Херсона 3 травня, що призвів до загибелі 24 осіб.

За інформацією Служби безпеки України, її співробітники зібрали доказову базу щодо ще трьох представників командування російських військ, які мали причетність до масованих ракетно-артилерійських ударів, спрямованих на цивільну інфраструктуру Херсона.

Причетними до обстрілу вважають:

генерал-полковника Олега Макаревича - командувача угруповання військ ЗС рф "Дніпро";

генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва - командувача 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту рф;

підполковника Дмитра Жарких - командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту росії.

У той день окупанти здійснили нищівний обстріл міста, використовуючи реактивну та ствольну артилерію. Їх атака призвела до пошкоджень житлових багатоповерхових будинків, приватних житлових будівель, торгового центру, залізничного вокзалу, автозаправних станцій та інших цивільних об'єктів.

Згідно з розслідуванням, наказ на обстріл Херсона видав генерал Макаревич. У своєму розпорядженні він вказав своїм підлеглим вести вогонь по українському місту, не розрізнюючи цивільних та військових об'єктів.

Після отримання такого наказу спільник Макаревича, генерал Марзоєв, почав готувати масовану артилерійську атаку на обласний центр. Інший фігурант справи, Жарких, безпосередньо керував обстрілом міста.

Служба безпеки України повідомила російським окупантам про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України:

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Оскільки всі вони перебувають на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пише СБУ.

Зазначимо, що минулої доби російська війська з початку доби випустили по населених пунктах на правому березі Дніпра в Херсонській області 12 керованих авіабомб.