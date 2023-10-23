У Кропивницькому пролунав вибух [ Редагувати ]
У понеділок, 23 жовтня, у місті Кропивницький пролунав звук, схожий на вибух. Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.
За попередніми даними, звук вибуху зафіксований о 17:16. На момент події не було оголошено сигнал повітряної тривоги в місті та області.
Наразі на місці події працюють відповідні служби для встановлення можливих причин цього звуку.
"Вибух, який пролунав в Кропивницькому, не стосується ворожої агресії", - сказав він.
Нагадаємо, росія щомісяця мобілізує на війну з Україною по 20 тисяч осіб.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
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