У понеділок, 23 жовтня, у місті Кропивницький пролунав звук, схожий на вибух. Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

За попередніми даними, звук вибуху зафіксований о 17:16. На момент події не було оголошено сигнал повітряної тривоги в місті та області.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для встановлення можливих причин цього звуку.

"Вибух, який пролунав в Кропивницькому, не стосується ворожої агресії", - сказав він.

Нагадаємо, росія щомісяця мобілізує на війну з Україною по 20 тисяч осіб.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.