У понеділок, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячене обговоренню ситуації на передовій. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", - написав він.

За словами президента, на засіданні була отримана вся поточна інформація, дано доручення військовим та розвідці.

"Працюємо далі над звільненням нашої землі", - додав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він відбудеться в Чехії.

Нагадаємо, сума збитків довкіллю від російської агресії торік сягала майже $26 млрд, а на сьогодні вона зросла вдвічі - до $55 млрд, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.