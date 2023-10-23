Зеленський провів важливу Ставку: чому вона присвячена [ Редагувати ]
У понеділок, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячене обговоренню ситуації на передовій. Про це він повідомив у своїх соцмережах.
"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", - написав він.
За словами президента, на засіданні була отримана вся поточна інформація, дано доручення військовим та розвідці.
"Працюємо далі над звільненням нашої землі", - додав Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він відбудеться в Чехії.
Нагадаємо, сума збитків довкіллю від російської агресії торік сягала майже $26 млрд, а на сьогодні вона зросла вдвічі - до $55 млрд, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
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