Шевченківський районний суд Києва прийняв рішення про арешт водія, який став причиною смертельної ДТП, що трапилася на блокпосту в столиці України.

Цю новину повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За результатами судового засідання винуватець ДТП підданий запобіжному заходу у вигляді утримання під вартою на два місяці.

Надана інформація не лише є свідченням правової реакції на подію, але й вказує на важливість дотримання правопорядку на дорогах та важливість визначення вини і покарання за недотримання правил дорожнього руху.

Надаємо, що аварія трапилась 22 жовтня на Броварському проспекті.

Крім того, відомо, що водій автомобіля Honda, який на смерть збив військового на блокпості на в'їзді в Київ у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом