Українські громадяни, які перебувають в Польщі, тепер мають можливість відновити втрачені або викрадені посвідчення водія.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Ця послуга доступна в містах: Варшава, Вроцлав, Гданськ та Краків. До цього моменту українські водії мали можливість зробити обмін посвідчення водія лише в разі наявності діючого посвідчення. Тепер же обмін можливий також у випадках втрати або викрадення посвідчення. Польща стала другою країною, після Туреччини, де надається ця послуга.

Для отримання послуги громадяни повинні звернутися до державного підприємства "Документ". Записатися на обслуговування можна як онлайн на їхньому веб-сайті, так і особисто, використовуючи "живу" чергу.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання;

довідку платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (за потреби).

Адреси, за якими доступна послуга:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх);

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);

Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);

Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.

Нагадаємо, Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.