В Україні набув чинності закон, який подовжує строк безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні.

Про це йдеться у відповідному законі 3379-IX на сайті Верховної Ради та у матеріалі АрміяInform.

Українські військовослужбовці мають тепер право на подовжений соціальний захист, відповідно до нового закону, який набув чинності 5 жовтня. Зміни внесено до другої статті цього документа щодо "соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей", зокрема, стосовно термінів перебування військових Збройних Сил України на лікуванні та відпустці для лікування.

Нові правила стосуються таких аспектів:

Загальний час перебування в Україні в лікувальних закладах та у відпустці для лікування може становити від одного тижня до чотирьох місяців.

Загальний час лікування за кордоном, включаючи пересування між іноземними закладами та очікування планових хірургічних втручань, не може перевищувати 12 місяців.

Крім того, варто відзначити, що відпустка надається, не враховуючи час на подорож в межах України до місця відпустки та назад, але не довше двох діб поспіль, як вказано в новому законі.

Важливо також відзначити, що впродовж усього періоду лікування та перебування у відпустці для лікування військовослужбовці Збройних Сил України матимуть збережене грошове та матеріальне забезпечення.

Нагадаємо, Міністерство економіки планує впровадити систему "є-Бронювання" для військовозобов'язаних громадян України до завершення 2023 року.