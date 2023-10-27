В Україні різко здорожчав найпопулярніший овоч [ Редагувати ]
Протягом останнього тижня в Україні ціни на картоплю зросли на 13%. Виробники наразі обмежили доступні обсяги цього продукту і в основному віддають на зберігання вирощену картоплю. Це є основною причиною здорожчання цього популярного серед українців овоча.
Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.
На початку жовтня аграрії запропонували продавати картоплю за цінами від 7 до 10 гривень за кілограм, але в останній тиждень ціни на цей овоч зросли майже на 13%. Основною причиною цього здорожчання є великий попит як оптових компаній, так і населення на картоплю.
Одночасно, у деяких регіонах збір картоплі уповільнився через негативні погодні умови, що також впливає на ціни на ринку.
Аналітики також наголошують, що наразі в Україні ціни на картоплю в середньому удвічі вищі, ніж в кінці жовтня 2022 року. Прогнозується, що ціни продовжать коливатися, оскільки великі гравці на ринку не поспішають реалізовувати продукт і спостерігають за ситуацією.
Нагадаємо, до Дня Незалежності України була призначена одноразова грошова допомога для певних категорій громадян. Виплату цієї допомоги було продовжено до 1 листопада.
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