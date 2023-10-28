В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобовʼязаних громадян можуть викликати на службу.

Наразі мобілізація діє до 15 листопада, проте є ймовірність, що народні депутати незабаром проголосують за продовження цього терміну. Також в українському парламенті тривають дискусії щодо демобілізації військових, які служать із найперших днів повномасштабного вторгнення.

Про це у коментарі LIGA.net заявив член комітету з національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

За його словами, мобілізація в Україні буде тривати стільки, скільки діятиме воєнний стан. Веніславський зазначає, що після 15 листопада мобілізацію продовжать.

Він також повідомив, що голосування з цього питання відбудеться під час найближчого пленарного тижня.

Крім того, у Верховній Раді продовжується розгляд питання про демобілізацію військових, які перебувають на службі з початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі не прийнято жодного рішення з цього питання, оскільки замінити мільйони людей у складі армії є великою проблемою.

Також Веніславський наголосив на тому, що існує багато пов'язаних питань, які неможливо швидко вирішити.

Веніславський пояснив питання щодо можливого покарання чоловіків, які незаконно покинули Україну під час активних воєнних дій. У своєму коментарі для ВВС він відзначив, що громадяни могли використовувати фальшиві документи, які давали їм певну юридичну підставу для виїзду за кордон. Однак, у випадку, якщо ці документи виявляться фейковими, може бути висунуто обвинувачення в скоєнні кримінального правопорушення.

Але, якщо чоловік виїхав з України поза офіційними пунктами пропуску, його може чекати адміністративна відповідальність. Деякі чоловіки виїхали за кордон за допомогою системи "Шлях" і не повернулися назад. У такому разі виникає питання про порушення норм законодавства, і які саме норми були порушені.

Веніславський повідомив, що він та його колеги з комітету розглядали можлисть зареєструвати законопроект, в якому обговорювалася б можливість покладання кримінальної відповідальності на тих, хто залишив Україну і не повернувся під час дії воєнного стану. Але під час обговорення нардепи прийшли до висновку, що такий підхід може не стимулювати людей повертатися, а, навпаки, може спонукати їх залишитися за кордоном назавжди.

Нагадаємо, відповідно до інформації, наданої Збройними силами України (ЗСУ), актуальність інформації про придатність громадян України до служби в ЗСУ втрачається у випадку, якщо особа довгий час не з'являлася в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Це означає, що громадяни, які раніше були зареєстровані як придатні для військової служби, повинні періодично оновлювати свою придатність до служби шляхом з'явлення у відповідних військових установах.