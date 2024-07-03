російський диктатор володимир путін прибув до Казахстану на саміт Шанхайської організації співробітництва. Там він зустрінеться з лідерами Казахстану, Китаю, Туреччини, Азербайджану та Монголії.

Про це повідомляє російське агентство Интерфакс.

Основна програма саміту ШОС відбудеться в четвер, 4 липня. На засіданні учасники обміняються думками з актуальних питань міжнародного та регіонального порядку денного. Після завершення саміту планується підписання офіційних документів.

Також повідомляється, що путін має зустрітися з тимчасовим виконувачем обов’язків президента Ірану Мохаммадом Мохбером.

путін після видачі ордеру виїздив тільки в Білорусь, Киргизстан, Китай та КНДР. Ці країни статут не ратифікували, проте видача ордеру від МКС в ідеалі має зробити путіна нерукоподатним.