Китай може покласти край війні в Україні, якщо забажає. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Bloomberg.

Росія зараз така залежна від Китаю. Один телефонний дзвінок від голови Сі Цзіньпіна дозволив би вирішити цю кризу.

На думку фінського президента, якби Сі Цзіньпін сказав, що настав час для початку мирних переговорів, "росія була б змушена це зробити".

Кремль заявив у 2023 році, що зв'язки Москви та Пекіна мають стратегічний характер і не є "якоюсь залежністю когось".

Російський режим пропонує Україні розпочати переговори на низці умов: виведення українських військ з Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, офіційній відмові Києва від цих територій, скасування міжнародних санкцій проти росії, закріплення нейтрального та без'ядерного статусу, а також демілітаризація та "денацифікація" України.

Президент України Володимир Зеленський назвав висунуті пропозиції ультиматумом, але пообіцяв оперативно розпочати переговори, якщо росія виведе свої війська.

Україна не готова йти на територіальні поступки заради припинення війни, завив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.