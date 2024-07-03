Десантники ЗСУ показали відео знищення росіян на Борівському напрямку [ Редагувати ]
Українські десантники продовжують знищувати російські війська по всій лінії фронту. Зокрема, мінусують ворожу техніку. Про це повідомляє Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.
Як розповіли у відомстві, підрозділи ударних дронів успішно знищують російських окупантів, які штурмують позиції воїнів-десантників. За допомогою дронів вони палять ворожу техніку і зменшують кількість ворожої армії.
На відео один з пілотів дронів з позивним "Карась" розповів про те, як майже щодня влучає у ворожу техніку. Він зауважив, що одним дроном можна знищити танк, і це у співвідношення сил дає значну перевагу на полі бою.
Раніше ми писали про те, що Сили оборони знищили ще 16 російських танків та одну РСЗВ.
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