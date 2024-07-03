Українські десантники продовжують знищувати російські війська по всій лінії фронту. Зокрема, мінусують ворожу техніку. Про це повідомляє Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як розповіли у відомстві, підрозділи ударних дронів успішно знищують російських окупантів, які штурмують позиції воїнів-десантників. За допомогою дронів вони палять ворожу техніку і зменшують кількість ворожої армії.

На відео один з пілотів дронів з позивним "Карась" розповів про те, як майже щодня влучає у ворожу техніку. Він зауважив, що одним дроном можна знищити танк, і це у співвідношення сил дає значну перевагу на полі бою.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони знищили ще 16 російських танків та одну РСЗВ.